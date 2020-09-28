شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة المؤجلين يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة المؤجلين أداء امتحان الفيزياء والتاريخ، حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية احتبار التاريخ والفيزياء للشعبة العلمية، حيث انطلقت لجنة فى العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للعام الحالى 2020، وتغيبوا أو رسبوا فى مادة أو مادتين وتُعد هذه المحاولة هي الثانية لهم.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم فى أداء امتحان الدور الثانى (222) طالب وطالبة، أدى منهم (20) طالب وطالبة امتحان اللغة العربية السبت 26 سبتمبر، والأحد 27 سبتمبر أدى الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (26) طالب وطالبة، ومادة الجبر والهندسة الفراغية (10) طلاب.



جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.