سوق مصر.. القاهرة تعلن تفاصيل المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت كل الاستعدات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى سيبدأ يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر".





وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما سيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال.

وتبدأ فعاليات المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كببرة على كل المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع خلال التسوق إذ سيقدم المعرض عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات.

إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربى وأسرار النجاح فى الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية "الخيامية والحلى" وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والأراجوز، بالإضافة إلى نشاط مسرح الحديقة الدولية الذى يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة 7 الى 9 مساءً .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات الإحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.