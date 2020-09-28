التعليم العالى تصدر بيـانا صحفـيا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية

أولا : دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

ثانيا : دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الدور الأول( عام 2020 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب

برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت

• في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020 علي النحو التالي :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-

المؤهل النسبة المئوية

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالى :-

المؤهل النسبة المئوية

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG.

خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:

موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

• هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

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• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

أولا : الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى : ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه

ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

التحويل بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

• في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.

• ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

(أ.د/خالد عبد الغفار)