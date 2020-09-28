شعراوى: 716 مليون جنيه وفرها مشروعك لتنفيذ 4 الاف مشروع...

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشجيع ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك )... أعلن اللواء محمود شعراوى أن البرنامج نفذ خلال شهر اغسطس حوالى 4 الاف مشروع بقروض بلغت أكثر من 716 مليون جنيه وفرت خلالها 37 الف فرصة عمل.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك أن المشروع منذ انطلاقه وحتى شهر اغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه لافتاً الى أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 864 الف فرصة عمل موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والاحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر

وأوضح اللواء شعراوى أن إقليم الصعيد جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذ 79 الف مشروع بقروض 6,7 مليار جنيه يليه إقليم الدلتا بـ 34 الف مشروع بقروض 4 مليار جنيه ثم اقليم الاسكندرية بـ 16,9الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ، واقليم القناة بـ15,7 الف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه ، كما نفذ إقليم القاهرة الكبري نفذ 7,4 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ، وبلغ عدد المشروعات باقليم سيناء الف مشروع بقروض 120 مليون جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجان التيسيير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم بحل أى مشاكل ادارية تيسيراً على المتقدمين للحصول على قروض من (مشروعك) وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لاصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات .

واضاف اللواء محمود شعراوى انه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك ( مصر - الاهلى - القاهرة - الاسكندرية - التعمير والاسكا