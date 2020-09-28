نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. اليوم انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك أمام الطلاب المرشحين خلال المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-