شكرا لقرائتكم خبر عن مصري ضمن فريق الأمم المتحدة لقيادة الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة اختيار 17 من المدافعين والمدافعات الشباب عن التنمية المستدامة، للمساهمة في قيادة الجهود الرامية لمكافحة بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، وإلهام جيل الشباب من أجل مستقبل أفضل للجميع من بينهم شاب مصري يدعى لؤى رضوان البالغ من العمر 21 عاما. ويمثل القادة الشباب من أجل أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 أصواتا متنوعة للشباب من مختلف مناطق العالم، وهم مسؤولون، بشكل جماعي، عن حشد ملايين الشباب لدعم هذه الأهداف.

ويتم الإعلان عن المجموعة الشبابية كل عامين بواسطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، والتي قالت إن الشباب وعلى الرغم من تأثرهم، بشكل أكبر من غيرهم، بفيروس كورونا، إلا أنهم يواصلون إظهار مرونة هائلة وسعة حيلة وقيادة في إيجاد حلول مبتكرة للتعافي بشكل أفضل من الأزمة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستركز المجموعة الشبابية على الجهود المبذولة لإشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الفرص الاستراتيجية التي توفرها الأمم المتحدة ومن خلال مبادراتهم ومنصاتهم.

وتتراوح أعمار القادة الشباب الذى تم اختيارهم بين 18 و29 عاما ويمثلون مصر، أستراليا، بنجلاديش، البرازيل، بلغاريا، الصين، كولومبيا، الهند، أيرلندا، ليبيريا، نيجيريا، باكستان، بيرو السنغال ، أوغندا والولايات المتحدة.