شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الإنجيلية تبدأ اليوم العام الدراسى الجديد أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الإثنين كليَّة اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة عامها الدِّراسى الجديد 2020-2021 فى كافَّة برامجها.

وفى رسالة ترحيب، للدكتور القس عاطف مهنى، عميد الكليَّة، رحَّب بجميع طلاَّب الكليَّة مِن مُختلف برامجها، خاصَّةً الجُدُد. تمنَّى فيها أن يكونوا بالخَيرٍ والسَّلام، لاسيَّما فى ظروف انتشار وباء كورونا، الذى أرْهَق الجميع على كافَّة المُستويات.

وقد دعى الدكتور مهنِّى فى رسالته للطلاَّب، أن يستعدُّوا لهذه المرحلة الجديدة، مُشبِّهاً إيَّاها باللسِّباحة في بحر الإيمان الصَّحيح، والبَحث بكلِّ أمانةٍ وإخلاصٍ في الكُتُب المُقدَّسة، للارتقاء من مَجدٍ إلى مَجدٍ. وأن يدخلوا العام الجديد، لا بفِكْر المُتَطلِّع إلى درجةٍ علميَّةٍ ولاهوتيَّةٍ مَرموقةٍ فحسب، بل بروح الرَّاغِب المُتَحمِّس لاكتشاف تُراثه المسيحيّ الغَنيّ المُصْلَح. ومِن ثمَّ، اكتشاف النَّفس في ضوء كلمة الله المُحيِيَة، والتَّأكُّد من الدَّعوة الإلهيَّة لخدمة الله والكنيسة والوطن.

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وقبلت الكلية هذا العام 120 طالباً وطالبةً في برامجها المُتعدِّدة، حيث بلغ إجمالي عدد الطُّلاب هذا العام أكثر من خمسمائة طالباً وطالبة، منها: برنامج ماجستير اللاهوت والرِّعاية، الذى يؤهِّل الخريِّجين للرِّسامة للخِدمة الرَّعويَّة. وبرنامج ماجستير اللاهوت، الذى يَهدف إلى تطوير خدمة وشخصيَّة رُعاة الكنيسة وخدَّامها أكاديميَّاً، وباحِثين أكاديميِّين، ومُعَلِّمِين لاهوتيِّين، والإعداد اللاهوتي الأكاديمي للالتحاق ببرنامج دكتوراه بعد التَّخرُّج، الدِّراسة فيه باللغة الإنكليزيَّة. وبرنامج ماجستير فى القيادة والإدارة، للتَّدريب على الإدارة والقيادة من منظور مسيحي، الدِّراسة فيه باللغة العربية.

إضافة إلى برنامج ماجستير الآداب فى اللاهوت، لتطوير الخدمة، وتعميق المعرفة اللاهوتيَّة، وتأكيد الدَّعوة للخدمة، الدِّراسة فيه باللغة العربية. وبرنامج ماجستير الإعلام والقيادة، وهو برنامج رياديّ تُقدِّمه الكليَّة بالشِّراكة مع الأكاديميَّة المسيحيَّة للإعلام للقيادات الشَّابة الواعدة في مجال الإعلام. وبرنامج شهادة في الخدمة الكنسيَّة لإعداد خدَّام في خدمة الكنيسة. بالإضافة إلى دبلوما فى التُّراث العربي المسيحى، لمدَّة عام دراسي باللغة العربية، وهو مفتوح لكافَّة الدَّارسين المصريين والعرب.