شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الصور العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الإثنين، أسماء الفائزين فى الموسم الأول لمسابقة الصور العلمية، وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمى للأكاديمية.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن الفائزين هم دعاء بلال، رمضان منير، كمال أبو المجد، محمد حزمان، محمد الشيخ، علاء أحمد حسين، أحمد رمضان، محمد عيد، علاء أحمد، إسلام محمد، وقام بالتحكيم لجنة متخصصة من أساتذة الفوتوغرافيا في كليات الفنون والعلماء المعنيين بالكتابة العلمية، وكانت لجنة التحكيم تبحث عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، وستمنح الأكاديمية جوائز رمزية للفائزين الأوائل من كل مجال مكافأت مالية رمزية بحوالى 100 ألف جنيه.

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وأوضح صقر فى تصريح له أن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث أن هذه المسابقة تأتي فى إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع، ويمثل التصوير الفوتوغرافى أداة قوية فى التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الانترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، حتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتما سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتما تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.

فيما قالت الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بإنها تكمل عمل الدكتور سامح سرور المشرف السابق على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، والمسابقة من أفكاره، وسيتم تكرار هذه المسابقة مع تطويرها والإعلام عنها بصورة جيدة، حيث تجذب الصور انتباه المشاهد وتدفعه للسعي بشغف إلي كشف القصة وراءها وفهم ما تعبر عنه من ظاهرة علمية. وجدير بالذكر أن ملكية الصور وحقوق نشر الصور المشاركة فى المسابقة ستؤول إلى الأكاديمية.