شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكشف عن بروتوكول تعاون لتسجيل العمالة الغير منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه يسعى فى عام 2021، لتوسعة مظلة الرعاية للعمالة غير المنتظمة، ومن خلال تعاون بين الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق ذلك فى أقصر فترة، وأنه سيربطها من خلال الرقم القومى، وذلك عبر بروتوكول مع مصلحة الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 91 عقد عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص من أبناء محافظة الشرقية، و229 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، حيث من المقرر، أن يتوجه ذلك لجامعة الزقازيق ، لتدشين فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار (صفر اصابات 2 ) ، بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة أ ، بالتعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية القوى العاملة بالشرقية.

وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على العمالة

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وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان على العمالة