شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط يكشف أهمية اشتراطات البناء الجديدة في التصدى للعشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني والعمارة، إن الاشتراطات البنائية هي المعايير التي توضع لضبط الآداء العمراني والحفاظ على جودة العمران، وبالتالي جودة البيئة من كل نواحيها.

وأضاف الشيمي، خلال برنامح «صباح البلد» ، أن مخالفة الاشتراطات البنائية تنتج عشوائية لذلك هي ضرورية ولازمة، وتشمل أشياء كثيرة على رأسها معدلات البناء والكثافة البنائية، بالإضافة لارتفاع الأدوار ووجود نوعية الإسكان ونوعية استخدامات الأراضي.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن كل من يخالف تلك الشروط يعاقب عقاب فوري وحاسم سواء المالك أو من أشرف على التنفيذ، موضحًا أن الشروط البنائية الجديدة تحمي المناطق الجديدة من العشوائية، وتعالج المناطق العشوائية لردها، حيث أن اشتراطات البناء الجديدة تحدد شكل العمران في مصر.

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وقال الشيمي، إن البيئة العمرانية الجديدة، لابد أن يكون فيها مسطحات خضراء بشكلٍ كافِ، للمعيشة في بيئة صحية ومناطق جذابة، مطالبا بوجود تشريعات تنهي العهد البائد لهذه البيئة العمرانية القديمة، وتطويرها عن طريق دراسة مساحية ورفع للوضع الراهن لمعالجتها، بتحويل المسطحات المهملة إلى خضراء.

وأشار الشيمي إلى أن العشوائية ومخالفة الاشتراطات البنائية عبارة عن تهديد، ودائمًا لابد أن يكون وجه مصر المشرق مشرقًا دائمًا، لا سيما وأن نجمها ساطع في سماء المنطقة العربية والشرق الأوسط أيضًا، لذلك من الضروري وجود تشريعات تساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إبراز الوجه الحضاري المشرق لمصر.