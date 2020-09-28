شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية تقل 4100 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 30 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلي 3 رحلات جوية إلي كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، الدمام، و 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و 3 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.