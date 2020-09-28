شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة لذوى القدرات الخاصة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات تطبيق القانون على الأرض وكيفية التمتع بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، كما وضع عدة اشتراطات من شأنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التى بموجبها يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة بكافة هذه الحقوق، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات وفقا لما وردت فى اللائحة..



إنفو استخراج بطاقة إثبات الإعاقة

ـ تقرير طبی صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية.

ـ تشخيص طبى يوضح وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

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ـ تسجيل بيانات الطالب بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته.

ـ يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها

ـ يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة.

ـ يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للطالب بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.