وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب بالخارج

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردى والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس النواب، وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

جدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة منذ يوم أمس الأحد 27 سبتمبر والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

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ويُجرى التصويت فى انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين، إذ تضم المرحلة الأولى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فيما تضم المرحلة الثانية دوائر 13 محافظة هى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

كما ترى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.