حماية المستهلك يكلف محمد ياسر خريج برنامج القيادة الحكومى مديرا لفرع أسيوط

وبحسب بيان اليوم الاثنين، أضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن تعيين محمد ياسر فى هذا المنصب يأتى فى ضوء النهج والاستراتيجية الجديدة التى يتخذها الجهاز لدعم الكوادر الشبابية وتقليدهم المناصب القيادية بما يتناسب مع خبراتهم العلمية وكفاءتهم العملية وبما يعود بالنفع على تنفيذ اهداف واستراتيجية الجهاز لصون حقوق المستهلكين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ياسر هو أحد خريجى برنامج القيادة والتميز الحكومى المنعقد بالشراكة بين الجامعة الأمريكية وجامعة King’s College بلندن بالمملكة المتحدة المنعقد العام الماضى تحت رعاية وزارة التخطيط، بالإضافة إلى أنه أحد الدارسين بماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالجامعة الفرنسية.

وأكد رئيس الجهاز استرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما دعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.