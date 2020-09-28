صور.. نبيلة مكرم تصل المنيا لتوعية الأهالى بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، لمحافظة المنيا استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى تصل المنيا فى محطتها الرابعة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.





وكان فى استقبال السفيرة نبيلة مكرم، أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدنى بالمحافظة.



جاء استكمال فعاليات "مراكب النجاة" فى ثانى محافظات صعيد مصر، بالتعاون والتنسيق مع القاضى محافظ المنيا، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة فى تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومى للمرأة، وتعد المنيا ضمن أكثر 10 محافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالى محافظة المنيا، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى والخارجى، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.

وتأتى الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى إذ كلف الرئيس وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، استكمالا للمبادرة بعد توقفها جراء تداعيات فيروس كورونا، وفى إطار خطة عمل الوزارة للمبادرة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتى تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشراكة مع المنظمات الدولية، لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة فى توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعى وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية.