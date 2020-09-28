فيديو.. المصرية للتكرير: مجمع التكسير الهيدروجينى يوفر مليار دولار سنويا

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد يوفر ما يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار سنويًا، وذلك من خلال توفير حجم كبير من الاستيراد.





وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وأون إى، اليوم الإثنين: "نوفر المنتجات محليًا لكى لا نكون تحت ضغط تأخر بعض الشحنات، كما أن المشروغ وفر 1200 فرصة عمل مباشرة".

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وتابع رئيس الشركة المصرية للتكرير: "أن هذا المشروع يشكل فارقًا إيجابيًا وحقيقيًا على مستوى الحفاظ على البيئة: "شعلات البترول كانت تحرق مازوت قبل سنوات قليلة، ما كان يؤدى إلى انبعاثات مختلفة ليست مفيدة للإنسان، وهو ما لم يعد فى المنطقة المحيطة للمشروع، كما أن منطقة مسطرد تطورت بسبب هذا المشروع على الأصعدة كل من تطوير طرق ومحاور وتنظيف الشوارع وغيرهما، وهو ما ينسب إلى الدولة المصرية".

وأردف، أن هذا المشروع يعتبر شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشددًا على أنه لم يكن يتم لولا مساندة الدولة لقطاع الخاص، مثل نقل المعدات الكبيرة فى رحلة على مدار 100 يوم وهو ما تطلب بذل جهود كبيرة

وأوضح: "بالنسبة إلى الخدمة المجتمعية، فأنا ركبت فى الباص الذى استقله فى افتتاح المشروع بالأمس، وسمعت كلامًا عما حصل بشأن تطوير منطقة مسطرد وأن الرئيس السيسى مهتم بشدة بتحسين الخدمات هناك وضخ المزيد من الأموال وذلك بشكل تدريجى".