نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المنشآت السياحية يشيد بانتخايات نادي السيارات.. تعرف على التشكيل الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت انتخابات نادى السيارات والرحلات المصري الدورة الانتخابية 2020/ 2024 والتي أجريت يومي 24، و25 سبتمبر الجاري وتم إعلانها رسميًا عن تشكيل المجلس من، المهندس علي عيسى رئيس المجلس، ومحمد عسكر نائباً للرئيس، نبيل البشبيشي أمينًا للصندوق، والمهندس إيهاب لهيطه عضوًا، والدكتورة داليا منصف عضوًا، والمهندس رؤوف جعفر عضوًا، والدكتور أحمد زهدي عضوًا، ويسري إسماعيل عضوًا، واللواء مقبل يوسف عضوًا، والدكتورة ميان رسلان عضوًا، والدكتور حسن شاكر عضوًا.

وقال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن انتخابات النادي المصري للسيارات والرحلات (عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية) قد أجريت في أجواء رائعة.

اتسمت بالود بين الجميع مستهدفين مصلحة النادى العريق الذي انشئ عام 1905 أي منذ 115 عامًا وهو أحد الاعضاء المؤسسين للإتحاد الدولى لرياضة السيارات.

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وقدم رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التهنئة للمجلس الجديد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، معرباً عن تطلعاته لإستعادة النادى لأمجاده في إقامة وإستقدام الأحداث العالمية والمحلية في السياحة الرياضية وماراثونات السيارات والتى تكون أحد عناصر الجذب السياحي لمصر.

ودعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، المجلس الجديد لنادى السيارات والرحلات المصرى، لوضع أجندة بالمناسبات الرياضية في المحركات والسيارات والسفاري لما لها من أهمية في الترويج للمقصد السياحي " خارجياً "، ولتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المناظرة في البلدان الأخري، بما يسهم في التبادل بين الطرفين وتعميق التعاون والتنسيق في إقامة الأحداث الكبري.

يذكر أن نادى السيارات والرحلات المصرى، يخضع للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قد أصدر قراراً تنظيمياً لعملية متابعة سير إنتخابات مجلس إدارة نادى السيارات والرحلات المصرى، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك في ضوء إنعقاد الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصرى، طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والتى أجريت يومي 24 و25 سبتمبر الجارى تحت الإشراف القضائي.