لسوء حالة الرصف وحفاظاُ على النسق الحضاي.. الجيزة تبدأ تطوير محاور السودان وجزيرة العرب

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة انهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

شملت جوله محافظ الجيزة شوارع جزيرة العرب وجلال الدين الحمامصي والسودان والتى أكد خلالها راشد انة تم رصد سوء حاله الرصف بتلك المحاور المرورية الرئيسية ما يؤثر على السيولة المرورية وحركة المشاه فضلاً عن غياب اللمسه الجمالية بها وهو الامر الذى تقوم المحافظة حاليا بمعالجتة وفقا لخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

وقال المحافظ انه تم البدء فى اعمال تطوير 4 محاور مرورية هامه وهى شارع النيل وجزيرة العرب وجلال الدين الحمامصى والسودان بالكامل حيث سوف يلمس المواطنين المترددين على تلك المحاور او القانطين بمحيطها مدى الانجاز الذى تم تنفيذه بما يكفل تحقيق السيولة المرورية المرجو وتحقيق الصورة البصريه بتلك المحاور مع تخصيص ارصفه للمشاه وتوحيد النسق العام للطريق .







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وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مهله أسبوعين الى الشركه المسند اليها اعمال تطوير شارع جزيرة العرب للانتهاء من كافه الاعمال فى ضوء عدم التزامها بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الاعمال .

كما حرص المحافظ على متابعه حالة النظافه بأحياء العمرانية وجنوب والدقى والعجوزة موجها رئيس هيئة النظافه والتجميل بتنفيذ خطه اسبوعية على مستوى احياء المحافظة لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الاتربة مع الالتزام برفع اى مخلفات او تراكمات اولا بأول على مدار اليوم .

كما كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراجعة مواقف السرفيس العشوائية المتواجدة اسفل كوبرى فيصل وحصرها لتحقيق الاستفادة من تلك المواقف وتحويلها الى مواقف حضارية تتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحيط تلك المنطقة .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء هيئة النظافة وجهاز التفتيش وأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة .