وحدة تطوير الرى: الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية المتاحة لمصر

أكد الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الرى على ضرورة تطبيق نظام الري الحديث في الأراضي الزراعية الجديدة تطبيقا للقانون ، نظرًا لبدء الدولة للتعرض للشح مائي وهو مايدفعنا لترشيد اسخدامات المياه في الزراعة ، خاصة وأن نسبة إستغلال الزراعة للمياه تشغل أكثر من 85% من الموارد المائية المتاحة لمصر .
وأوضح حسن فى تصريح لـ دوت الخليج أن علاج عجز الموارد المائية في مصر يكمن في ترشيد الإستهلاك ، و يأتى الرى الحديث ضمن مصادر ترشيد الإستهلاك حيث يضمن أكثر كفاءة و جودة و يعود بالنفع سواء للأرض الزراعية و كفاءة إنتاجها أو الحفاظ على الموارد المائية
وتابع مدير وحدة تطوير الرى أن من أهم المحاصيل التى يناسبها الري بالرش او التنقيط ( الأشجار- الخضراوات و غيرها .. ) أما المحاصيل مثل ( البرسيم – القمح و غيرها من المحاصيل الحقلية ) يناسبها أكثر الري بالغمر .
وأشار حسن إلى ان حصة المواطن المصري في المياه تقريبًا 500 متر مكعب في السنة مع العلم ان حد الكفاية لأي مواطن في العالم 1000 متر مكعب أو أكثر .
يذكر أن الرئيس السيسى اجتمع مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه
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