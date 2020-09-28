الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

/أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ؛ لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اليوم /الاثنين/ ،ووضع إكليل من الزهور بمناسبة ذكرى وفاته.

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