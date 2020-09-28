احمد موسى يحيي ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: حبيب الملايين ونصير الفقراء

احيا الاعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسوؤليتي على قناة دوت الخليج، ذكرى رحيل الزعيم

عبر حسابه الشخصي فيسبوك.

وكتبت الاعلامي احمد موسي: " سيظل عبد الناصر في قلوبنا 50 عاما علي رحيل زعيم الأمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، إبن قرية بني مر بأسيوط ، عبد الناصر حبيب الملايين ونصير الفقراء " .

وتابع : " كنا أطفالا عند رحيله لكننا نتذكر كيف سافر أهالينا من الصعيد للمشاركة في وداع زعيم الأمة . كلنا فخورين بمن قاد حركات التحرر وشارك في تأسيس حركة عدم الانحياز ، لن ننساك يا أبو خالد .. رحم الله الزعيم الخالد جمال عبد الناصر" .