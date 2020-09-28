بالورود .. مواطنون يتوافدون على ضريح جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته الـ50..فيديو وصور

توافد عدد من المواطنين لزيارة ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، في ذكرى وفاته الخمسين، حيث كانوا يتزاحمون لقراءة الفاتحة على روحه، وتقديم الورود وأخذ الصور التذكارية، والدعاء له بالرحمة مرددين عبارات "الزعيم البطل".

ورفع عدد من المواطنين صور الزعيم جمال عبد الناصر، بينما وضع البعض الآخر الورود على الضريح لإحياء ذكراه.

وتحل اليوم الاثنين الذكرى الـ 50 لرحيل جمال عبد الناصر، حيث يشهد ضريح الزعيم كل عام التفاف عدد كبير من المواطنين والسياسيين حول الضريح لإحياء ذكرى رحيله وسط تكثيف أمني.