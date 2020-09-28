نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 قرارا لاجتماع مجلس نقابة البيطريين.. إعانة كورونا وفحص أعمال نادى العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، اجتماع صحيحا، استمر لأكثر من ٧ ساعات، وقد وافق المجلس على عدة قرارات، هى:

1) التصديق على بنود الإعانات والسلفة المقدمة لنقابة أسيوط.



2) الموافقة على الإعانات الاجتماعية، والعلاج المقدمة والمتأخرة لعدة أشهر.

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3) أن تكون إعانة الإصابة بالكورونا ٢٠٠٠ جنيه فقط، وبموجب تقرير رسمي من مستشفى حكومي لبيان الإصابة، مرفقا به صور الأشعة المقطعية، والتحاليل.

4) الموافقة المبدئية لصرف سلفة لصندوق التكافل لسداد المستحقات المتأخرة للسادة الزملاء "المعاشات والوفيات".



5) الموافقة على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد سيف عضو المجلس، بخصوص تشكيل لجنة لفحص أعمال نادي النيل بالعجوزة، تمهيدا لتسليمه وافتتاحه مع وضع لائحة موحدة تطبق على كافة الأندية الحالية والمستقبلية، وتشكيل لجنة لحصر كافة المقرات وملكيات النقابة ومراجعة كافة عمليات الاسناد الخاصة بها.