نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السنباطي: المصريون انتصروا للوطن برفض دعوات التخريب.. والدولة حققت طفرة في المشروعات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو السنباطي مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2020، إن رفض المصريين لدعاوى التخريب، وانتصارهم للوطن واستقراره دليل على قوة وعيهم واخلاصهم لوطنهم، ودعمهم الكامل للدولة المصرية وقادتها وابنائها المخلصين.

وأضاف «السنباطي» تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات مسطرد، والمحاور المرورية فى شرق القاهرة، إن المحاور المرورية هامة لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، مع الوضع في الاعتبار أهمية الحفاظ على روح المكان والطبيعة المميزة له.

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وأشاد السنباطي بالمشروعات القومية التي يفتتحها تباعا الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة ذات نظرة استراتيجية، تحسب كل شيئ بدقة شديدة، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة وبشهادة مؤسسات دولية أن تواجه جائحة كورونا، وتحقق طفرة اقتصادية.