نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين في أول دورة من امتحانات طلاب الدبلومة الامريكية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام ٢٨ و٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠، وإتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https:est.moe.gov.eg جدير بالذكر أن امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان ال SAT والACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات ال SAT. ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



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