شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية. ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- Advertisements ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات والكوسة 8.5 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيه والخيار 10 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.25 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 6 جنيهات.

‏‎- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.

- الفاصرليا الخضراء 21 جنيه

‏‎‏‎- تفاح أمريكي بـ 35 جنيه

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

‏‎‏‎- بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز المستورد 25 جنيها

‏‎‏‎‏‎- العنب بـ15 جنيها.

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