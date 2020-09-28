شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تستأنف العمل بالحضانات بإجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية العمل بالحضانات التابعة لها بمدينة السلام، ومركز تنمية عين شمس للأطفال دون سن 6 سنوات هذا الشهر مع اقتراب عودة المدارس.

من جانبه قال دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، في بيان صادر عن الكنيسة اليوم، إن إدارة المؤسسة حرصت على قيام الحضانات باستيفاء متطلبات الوقاية و السلامة الصحية للحماية من فيروس كورونا و الخاصة بتوفير الكواشف الحرارية و استخدام المعلمات لأغطية الوجه و تدريب المعلمات على ضمان العمل على متابعة الحالة الصحية للأطفال

وأضاف موسى: نتابع تنفيذ برنامج العمل اليومى بما يضمن استمتاع الأطفال ببيئة التعلم و تعويضهم عن فترة الإغلاق التى قضوها بعيدًا عن الاندماج فى أنشطة التعلم بالحضانة.

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ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

الجدير بالذكر، إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية