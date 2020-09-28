المجلس القومى للمرأة يختتم برنامج "هى تقود" غدا بحضور وزيرة التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، الحفل الختامى لبرنامج "هى تقود"، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي وأحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك صباح يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف برنامج هي تقود إلى تبني أفكار المشاريع التى تخدم المجتمع لطالبات التعلييم الفنى الصناعى باعتبارهم جزء أساسيى فى التطور الصناعي والنمو الاقتصادى المصرى. Advertisements وأكد المجلس القومى للمرأة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خلال المشاركة بالفعالية كالتباعد وارتداء الكمامات. وكان قد استقبل المجلس القومى للمرأة عددا من طالبات التعليم الفنى المؤهلات للالتحاق ببرنامج " هى تقود.. she leads" الذى تطلقه مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع المجلس، ويستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء على العناصر المميزة منهن، لاكتشاف ذاتهن، وللتعرف على احتياجات الفتيات وإعداد برنامج تدريبى لرفع كفاءتهن.

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