شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استئناف القاهرة يكلف غزالة بمأمورية القاهرة الجديدة وجيهان للمعاونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبده عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار بقبول الطلب المقدم من المستشار أشرف محمد السعيد الرئيس بالحكمة، بشأن اعتذاره عن عدم الاستمرار بالمكتب الفنى والمتابعة لمأمورية استئناف القاهرة الجديدة، وتكليف المستشار أحمد شوقى أحمد زكى غزالة "رئيس المحكمة" بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة الجديدة، وكافة الأعمال الإدارية بها وذلك بمعاونة المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطى " نائب الاستئناف بالمحكمة" السابق صدور لها قرار فى هذا الشأن.

كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار رقم 88 لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة ولصالح العمل، باختصاص المستشار سامح عثمان نائب الاستئناف، بالإشراف والمتابعة على القسم المدنى بالمحكمة وإدارة الترجمة بالمحكمة، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.