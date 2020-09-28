شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يسقط قيد نجل مرسى من جداول نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين المدعى عليها السلبى، بالامتناع عن إسقاط قيد المدعى عليهم صبحى صالح، وعصام عبد الرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبد السميع الجندى، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

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كان سمير صبري سعد الدين، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من السادة المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال ، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.