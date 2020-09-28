شركة استثمار سياحى: لا صحة لغلق حدائق المنتزه أمام الجمهور

وأكد مصدر مسئول بالشركة، فى تصريح له اليوم، أن الحدائق مفتوحة أمام الجمهور بشكل طبيعى، قائلا: "لا صحة على الإطلاق لغلق الحدائق أمام الجمهور".

وأوضح المصدر أن الحدائق تعمل يوميا وبسعر التذكرة ذاته بقيمة 25 جنيها للفرد، منوها بأن سيجرى فقط غلق نادى "جرين لاند" الموجود داخل الحدائق ضمن مشروع التطوير.

وتخضع حدائق المنتزه الملكية التى تقع على مساحة 375 فدانا لمشروع تطوير ضخم، لتصبح متنزها عالميا وقبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا حمل رقم 481 لسنة 2020، الذى نص على انتهاء تولى وزارة السياحة والآثار مسؤولية الإدارة والاستغلال المؤقت لمنطقة قصر المنتزه وتسليم المنطقة إلى رئاسة الجمهورية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى رئاسة الجمهورية بصفتها الجهة صاحبة الولاية على قصر المنتزه تطوير المنطقة لأغراض التنمية والسياحة دون تغيير طبيعتها القائمة على المنفعة العامة.