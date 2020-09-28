إنفوجراف.. شروط الترشح للمأذونية

كما اشترط القانون ألا يزيد عمر المتقدم للمأذونية عن 40 عاما ولا يقل عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال تضمن دراسة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة لائق طبيا، وأن يؤدى الخدمة العسكرية أو معفى منها قبل التقدم.

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