مصطفي بكرى في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر: لا يزال الملهم والمبهر والصالح

أحيا البرلماني مصطفى بكري، ذكرى رحيل الزعيم

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جمال عبد الناصر

وكتب مصطفى بكري: " صالحا، عبدالناصر لا يزال الملهم والمبهر حتى للأجيال الجديدة التي لم تعش الحقبة الناصرية، التحية إلى روح الزعيم الخالد في الذكرى الخمسين لرحيله".