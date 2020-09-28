نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن صالح نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث. وشغل "صالح" العديد من المناصب الإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس كان آخرها منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس منذ 11 فبراير 2020 وحتى صدور قرار تعيينه نائب لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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