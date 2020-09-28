شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. قبول 4006 مرشحين للفردى و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبا رالهامة على رأسها، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قبول 4006 مرشحين للفردى و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحين للفردي و8 قوائم في انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

الطرق والكبارى تعلن انتهاء 85% من الخطة القومية للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه

قال اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الكثافة السكانية العالية المحيطة بالدائرى تحول بين التوسعة، فضلا عن التحديات الهائلة التي نتجت عن توسعة الدائرى من 3 إلى 4 حارات، مشيرا إلى استخدام أساليب وحلول غير نمطية لتوسعة الطريق نتيجة التعدي على حرم الطريق.

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التعليم العالى تعلن تسجيل 9000 طالب وطالبة بتنسيق الشهادات المعادلة

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 9000 طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة.. صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تنظيم الأسرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.

لأول مرة.. الإسكان تطلق خدمة نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق خدمتين جديدتين لاستقبال طلبات عملاء الصندوق المتقدمين على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوقhttps://cservices.shmff.gov.eg، موضحةً أن الخدمة الأولى تُمكن العملاء من تقديم طلب نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب، وتُمكن الخدمة الثانية العملاء من تقديم إفادة مخالصة بسداد القرض في حالة رفض جهة التمويل تقديم خدماتها بعد نتيجة الاستعلام الائتماني للعميل بسبب وجود قرض سابق لم يقم بالانتهاء من سداده.

الزمالك يعلن إلزام فيفا لبيراميدز بسداد 85 ألف دولار وتهديد بوقف القيد

كشف الموقع الرسمي لنادى الزمالك أن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.