شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنتهى من صرف مقررات البطاقات لشهر سبتمبر للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر اكتوبر المقبل، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

