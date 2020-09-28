المركز الثقافى الكورى يحتفل بعيد الحصاد تشوسوك أونلاين

وقال فى كلمة بثتها قناة المركز الثقافى الكورى على "يوتيوب"، بمناسبة عيد الحصاد الكورى "تشوسوك"، إن الأول من شهر أكتوبر المقبل سيصادف أحد أكبر عيدين تقليدين وهو تشوسوك.

وأوضح السفير الكورى، فى بيان، أن الاحتفال بـ تشوسوك يعود إلى نحو ألفى عام، فى عصر مملكة شيلا الكورية القديمة، وذلك احتفاءً بالمحاصيل الجديدة وتقديم الشكر للأجداد على ما قدموه، وحتى الآن مازالت الأكلات المختلفة والالعاب التقليدية التى كانوا يستمتعون بها آنذاك مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أن القيمة الأساسية التى يمثلها تشوسوك هى جمع شمل العائلة معاً وتعزيز أواصر المحبة بين أفرادها.

ودعا السفير محبى الثقافة الكورية لمتابعة الفيديوهات التى سيتم بثها على قناة المركز الثقافى من أجل التعرف عن قرب على الثقافة الكورية.

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وعلى مدار الأسبوع الجارى يبث المركز الثقافى الكورى سلسلة من الفيديوهات بهدف التعريف بطقوس الاحتفال بعيد الحصاد فى كوريا وشرح مغزاها، ومن أبرز هذه الطقوس ارتداء الزى الكورى التقليدى "الهانبوك" وإعداد كعكة الأرز "سونج بيون" بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الكورية التقليدية.

وعادة ما كان المركز يحتفل مع رواده سنويا بهذا العيد، ولكن حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعى، سيكون احتفال هذا العام أونلاين فقط، حيث سيتم يومياً بث فيديو جديد يتناول أحد طقوس تشوسوك وذلك حتى نهاية الشهر الجارى.