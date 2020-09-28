فايقة فهيم تنسحب من قائمة التيار الوطنى: لن أترشح على قائمة هواة

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها انسحبت من قائمة التيار الوطنى بشرق الدلتا، ولن تزج باسمها على قوائم لا تعلم معنى إدارة الانتخابات، وقيمة الصوت الانتخابى.





وأردفت فايقة فهيم: "اعلنت انسحابى رسميا وبلغت ذلك للمسؤولين عن إعداد القائمة، وطالبتهم بتسليمى ملف الترشح والمستندات". وأكملت فهيم: "لن أخذل أهالى الشرقية، وقيمة الصوت الانتخابى أهم بكثير، فكل أهالى الشرقية لهم حق علىَّ، وواجب يجب أن أحافظ عليه وعلى ثقتهم بى". وأوضحت فهيم: "الانفراد بالقرارات والإدارة الديكتاتورية لتشكيل القائمة سبب انسحاب معظم المرشحين وتركهم القائمة".

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