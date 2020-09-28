



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الدراسة الرقمية والتعلم عن بعد المقرر تطبيقها بشكل كبير مع بداية العام الدراسى الجديد، بسبب تداعيات أزمة كورونا

والإنفوجراف التالى يوضح بالتفاصيل المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب للاستفادة منها خلال العم الدراسى الجديد. وأوضحت الوزارة أن التعليم من المنزل سيكون الأساس فى العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن بعض المنصات متاحة للطلاب بشكل مجانى وبعضها بمقابل مادى بسيط أقل من الدروس الخصوصية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. 9 منصات إلكترونية للدراسة من 3 إعدادى إلى الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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