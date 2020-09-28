فيديو.. وزير الدفاع يضع إكليلا من الزهور على ضريح جمال عبدالناصر

وأوضح المتحدث الرسمى للقوات المسلحة فى بيان نشره على صفحته الرسمية اليوم، أن الفريق أول محمد زكى وضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادى والاجتماعى والقومى لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والإستقلال والتقدم.



وأكد الفريق أول محمد زكى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى، فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن مشيرَا إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم.



حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.