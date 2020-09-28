هانى رمزى يخوض انتخابات النواب فى المنيا



وأظهرت الكشوف المبدئية لمرشحى انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم، خوض الفنان هانى رمزى، لانتخابات مجلس النواب المقبلة كاحتياطى لشقيقه المحامى إيهاب رمزى، والذى يخوض الانتخابات ضمن كوتة المسيحيين بقائمة من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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