الداخلية: مقتل إرهابيين يتبعان خلية تكفيرية فى القليوبية

وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وكشفتت المعلومات، أن الإرهابيين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معهما عن مصرع 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وتم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الارهابين وهما حسام عبد ربه على كركيت42 سنة، وأحمد السيد البيومي إبراهيم 37 سنة، وعثر بحوزتهما على بندقية الية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.