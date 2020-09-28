التعليم العالى تعلن الجدول الزمنى لاختبارات القدرات للشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، تفاصيل إجراء اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، والطلاب الوافدين لعام 2020.





وأوضحت وزارة التعليم العالى، فى بيان، اليوم، أنه من المقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

أضافت: "تيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg، برقم الدخول والرقم السرى الذى يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الالكترونى وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بدايةً من يوم الأربعاء 30/9/2020".

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إجراء هذه الاختبارات فى الأماكن والمواعيد المحددة يوم السبت 3/10/2020 التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة.

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وحددت وزارة التعليم العالى يوم الأحد4/10/2020 التربية النوعية فنية شعبة التربية الفنية بكليات التربية،

أما يوم الاثنين 5/10/2020 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان حلوان، ويجرى يوم الثلاثاء 6/10/2020 اختبارات كلية التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كما تضمن الجدول، الأربعاء 7/10/2020 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، والخميس 8/10/2020 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، والسبت 10/10/2020 رسم الفنون، والأحد 11/10/2020 الإعلام كليه الإعلام جامعه القاهرة، والإثنين 12/10/2020 التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كليه التربية النوعية جامعه المنصورة، والثلاثاء 13/10/2020 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، والتربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان، ويوم الاربعاء 14/10/2020 الجامعات التكنولوجيه بمقر كليه تك الصناعه والطاقه جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة بالتجمع الخامس.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التى يرغب فى أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، و4 صور شخصية.