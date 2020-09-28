وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع 2 من كبار السن متواجدين بالشارع بمحافظة القليوبية(الخصوص).
على الفور تحرك الفريق والتوجه لمكان البلاغ وتبين أن المواطن أ. ع.ال.م 53 عاما يعاني من أمراض السكر وغيبوبة مستمرة والمواطن س.م.ج 56 عاما ُيعانى من أمراض الكبد وهما متواجدان بالشارع.
شرح الفريق الخدمات التي يمكن تقديمها وأقنعهم بضرورة التواجد في مكان يوفر لهم حياة كريمة، وتم اتخاذ اللازم وعمل بعض الفحوصات الطبية والأشعة للاطمئنان على استقرار الحالات طبيا، وتم إيداعهما بدار عقيلة السماع لرعاية الكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطنيْن بالشارع وينقلهما لدار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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