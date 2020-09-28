السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم ...

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل / جمال عبدالناصر . وقام الفريق أول / محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل / جمال عبدالناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة . ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس / عبدالناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الإقتصادى والإجتماعى والقومى لمصر ، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والإستقلال والتقدم . وأكد الفريق أول / محمد زكى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس / عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى ، فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن مشيراً إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم . حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل / جمال عبدالناصر .

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