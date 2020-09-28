شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطلق اسم رئيس هيئة النظافة الراحل على حديقة ميدان العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إطلاق اسم اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الراحل على حديقة ميدان العباسية تقديرًا ووفاءً له ولأسرته، مؤكدا أن الراحل أعطى لعمله ولوطنه الكثير وكان مثالا للخلق الرفيع والتفاني في العمل، جاء ذلك خلال حفل تكريم 350 من عمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذي شهده المحافظ صباح اليوم مستهلًا الحفل بالوقوف دقيقة حداد علي روح رئيس الهيئة الراحل .

وكانت نعت محافظة القاهرة، يونيو الماضى، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذى توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعزل بأحد مستشفيات العاصمة.

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وقالت محافظة القاهرة في بيان لها " تنعى محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره رجلًا من أخلص رجالها المرحوم بإذن الله تعالى اللواء عادل أو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذى وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ".

وأضافت المحافظة " ظل الفقيد العزيز يؤدى عمله بكل جهد وإخلاص وتفان حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذى يتقى الله فى عمله والمحب والمخلص لوطنه فعاش كريمًا ومات عزيزًا ..نسأل الله العلى القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

ووجه المحافظ بتشديد المتابعة على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل الديوان العام والدواوين التابعة للمحافظة مع استمرار التعقيم بكل المكاتب والالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع وضع خصومات للمخالفين وغير الملتزمين ، والكشف على كل من يتردد على الديوان العام من خلال الفرق الطبية وكواشف الحرارة على البوابات .