شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصرف 450 جنيها لجميع العاملين بالوزارة لجهودهم فى ضبط شئون المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، صرف مبلغ (450) جنيه لجميع العاملين فى الوزارة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن القرار جاء أيضا تقديرا لما بذلوه من جهد فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها، وإسهامًا منها فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا فى وقت سابق، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

Advertisements

وشهد الاجتماع استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصةً وزارتى الرى والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف فى رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح مكافآت تميز علمى للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة والعاملون بها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المستمر للعلم والعلماء والفكر الوسطي المستنير، حيث وجه بصرف مكافأة تميز علمي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من العاملين بالوزارة، لكل من حصل أو يحصل على الماجستير والدكتوراه تشجيعًا للبحث العلمى وصقل مواهب الأئمة والعاملين بالأوقاف علميًّا ومهنيًّا.

كما أكد قيادات وأئمة الأوقاف والعاملون بها، فى بيان اليوم، على أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدون الرئيس على بذل أقصى الجهد فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدى لكل دعاة الفوضى والهدم.