عاجل.. وزير الأوقاف: صرف 450 جنيها لجميع العاملين بالوزارة

وأوضح وزير الأوقاف، فى بيان عبر موقع الوزارة، اليوم، أن القرار، تقديرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة.

وتابع، أن العاملين بالوزارة، بذلوا جهدًا فى عمارة بيوت الله عز وجل وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها، والقرار يأتى إسهامًا فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.