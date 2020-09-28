بنك ناصر: 93 فرعا تصرف معاشات سبتمبر الخميس المقبل

قال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى إنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنبيه على الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها واصحاب المرتبات والنفقات.





وأفاد عشماوى فى بيان لها اليوم أنه سيتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقا للشرائح المعلن عنها إذ سيتم الصرف للشريحة الأولى يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر، ولذلك للأقل من ألف جنيه، والصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه وحتى ألفين جنيه يومى الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة الأكثر من ألفين جنيه اعتبارا من يومى الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادى عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر، بالإضافة الى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر . وأكد عشماوى أن البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية إذ يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM بكل البنوك العاملة بالسوق المصرفى المصرى، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى حرصا على سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة له.

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