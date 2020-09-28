وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يتبادلان الدروع في حفل توزيع عقود لذوي...

تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الوزارة وأوسكار المحافظة .

وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة والعمل والعمال، كما أهدى "غراب" أوسكار المحافظة للوزير لدوره وحرصه على دعم والحفاظ على حقوق العمال بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، وخلق علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

كما أهدى الوزير درع الوزارة للدكتور شعلان، كما أهدي رئيس جامعة الزقازيق درع الجامعة للوزير فضلا عن درع ملتقى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التابعة للجامعة

جاء ذلك في ختام حفل تسليم عقود العمل لذوي القدرات الخاصة، وتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وبدء الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار ( صفر إصابات 2 ) بمستشفيات جامعة الزقازيق في أسبوع السلامة والصحة المهنية .